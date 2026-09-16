Четыре самолёта-разведчика НАТО кружили у границ России

Четыре разведывательных самолёта стран НАТО в среду выполняют полёты вблизи российских границ. Это следует из открытых полётных данных. Американский Bombardier ARTEMIS II почти семь часов курсировал над Чёрным морем вдоль российского побережья. Его маршрут пролегал от Румынии, где базируется борт, до района Сочи.

Позднее к нему присоединился британский Boeing RC-135W Rivet Joint. Во время полёта над Чёрным морем сигнал его транспондера пропал, а около 14:00 мск вновь появился над Польшей. Затем самолёт продолжил движение примерно в 40 километрах от границы Белоруссии в сторону Калининградской области.

Ещё один борт — Boeing E-3A Sentry из состава сил раннего предупреждения НАТО — кружил северо-западнее Варшавы, приблизительно в 100 километрах от российского региона. Самолёты этого типа входят в многонациональный компонент альянса, размещённый на авиабазе Гайленкирхен в Германии, пишет РИА «Новости».

Ранее самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen совершил очередной полёт вблизи российских границ. Борт поднялся в воздух с финского аэродрома Тампере-Пирккала около 10:46 мск и направился в сторону северо-востока Финляндии. Позднее самолёт находился примерно в 50 километрах от нашей границы, двигаясь над территорией чужой страны.