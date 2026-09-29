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Опубликовано 29 сентября, 19:34

Британский самолёт-разведчик заметили недалеко от Мурманской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / viper-zero

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / viper-zero

Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint во вторник находился в воздушном пространстве Финляндии недалеко от Мурманской области. Борт приблизился к российской границе на расстояние менее 50 километров, следует из данных сервиса Flightradar24.

Как сообщает агентство, самолёт вылетел с британской авиабазы Уоддингтон в 13:26 мск. По состоянию на 17:32 мск он продолжал полёт над Финляндией.

Американский самолёт-разведчик ARTEMIS II часами кружит возле границы России
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Ранее Life.ru сообщал о полёте шведского разведывательного самолёта у границы России над Финляндией. 16 сентября Gulfstream S102B Korpen вылетел с аэродрома Тампере-Пирккала и направился на северо-восток страны. По открытым данным о воздушном движении, позднее борт находился примерно в 50 километрах от российской границы, оставаясь в воздушном пространстве Финляндии.

Больше новостей о военной авиации — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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