Британский самолёт-разведчик заметили недалеко от Мурманской области

Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint во вторник находился в воздушном пространстве Финляндии недалеко от Мурманской области. Борт приблизился к российской границе на расстояние менее 50 километров, следует из данных сервиса Flightradar24.

Как сообщает агентство, самолёт вылетел с британской авиабазы Уоддингтон в 13:26 мск. По состоянию на 17:32 мск он продолжал полёт над Финляндией.

Ранее Life.ru сообщал о полёте шведского разведывательного самолёта у границы России над Финляндией. 16 сентября Gulfstream S102B Korpen вылетел с аэродрома Тампере-Пирккала и направился на северо-восток страны. По открытым данным о воздушном движении, позднее борт находился примерно в 50 километрах от российской границы, оставаясь в воздушном пространстве Финляндии.