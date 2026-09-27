Американский самолёт-разведчик ARTEMIS II часами кружит возле границы России

Американский разведывательный самолёт Bombardier ARTEMIS II почти три часа совершает полёт вокруг Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные полётные данные.

Борт вылетел из Румынии и направился к российскому региону. Примерно в 10:40 мск самолёт развернулся в районе польского города Августов, после чего начал выполнять облёт возле Калининградской области. Конечный пункт его маршрута неизвестен.

ARTEMIS II создан на базе бизнес-джета Bombardier и переоборудован американской компанией Leidos для выполнения разведывательных задач. Самолёт оснащён оборудованием для сбора разведывательной информации.

Такие борта регулярно замечают возле Калининградской области. ARTEMIS II также выполнял полёты над Чёрным морем вдоль Крыма и других южных регионов России.

Российские власти неоднократно обращали внимание на рост военной активности НАТО у западных границ страны. В альянсе усиление своего присутствия в Европе связывают с необходимостью укрепления обороны и «сдерживания России».