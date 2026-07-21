Российская авиация совершила 4-часовой полёт над Балтийским морем

Дальняя авиация ВКС России продемонстрировала готовность к выполнению задач в акватории Балтийского моря. 21 июля 2026 года экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 совершили плановый полёт над нейтральными водами.

Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, мероприятие носило штатный характер. Бомбардировщики действовали под прикрытием истребителей Су-35С, которые обеспечивали сопровождение на всем маршруте. Общая продолжительность полета превысила четыре часа.

В оборонном ведомстве отметили, что на отдельных участках пути российские воздушные суда сопровождались истребителями иностранных государств. Несмотря на это, полёт прошёл без происшествий.

В Министерстве обороны подчеркнули, что все действия экипажей Воздушно-космических сил России осуществлялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушений границ или отклонений от норм международного права зафиксировано не было.

Между тем Военно-морские силы Великобритании наблюдали за учениями корабля ВМФ России с боевой стрельбой в международных водах у побережья страны. По данным британского ведомства, российский корабль провёл артиллерийские стрельбы примерно в 40 морских милях к югу от города Плимут. Учения проходили за пределами территориальных вод Великобритании.