Сборная Вооружённых сил России завоевала серебряные медали первого чемпионата мира по волейболу сидя среди военнослужащих. В финале турнира, проходившего в бразильской Куритибе, россияне уступили хозяевам площадки со счётом 1:3. Об этом сообщили в пресс-службе ЦСКА.

Российские военнослужащие завоевали серебро первого ЧМ по волейболу сидя. Видео © Max / ЦСКА

Решающий матч получился напряжённым. Бразильцы выиграли первую партию со счётом 25:17, однако во втором сете российская команда сумела переломить ход встречи и победила — 30:28. В двух следующих партиях хозяева оказались сильнее — 25:18 и 25:15. Сборная Бразилии завершила чемпионат без единого поражения, причём за весь турнир уступила только две партии — обе россиянам.

Для большинства российских спортсменов этот турнир стал первым международным выездом. В составе команды выступали военнослужащие, получившие ранения при исполнении воинского долга, многие из них награждены орденами Мужества. Одним из наиболее опытных игроков сборной был серебряный призёр чемпионата Европы по волейболу сидя Михаил Чарыков.

«Мы прибыли на первый чемпионат мира по волейболу сидя в бразильскую Куритибу. Никогда раньше на международных соревнованиях за рубежом не были. Это очень хороший спортивный опыт. Чуть-чуть сегодня не повезло, проиграли сборной Бразилии», — рассказал игрок российской команды, майор Алексей Чистяков, награждённый двумя орденами Мужества.

Спортсмен подчеркнул, что серебряные медали лишь добавили команде мотивации.

«Рано или поздно мы завоюем золото и привезём его домой», — пообещал Чистяков.

Начальник сборной полковник Алексей Федосеев отметил высокий уровень соперника и самоотдачу россиян. По его словам, команда сумела преодолеть трудности акклиматизации и реабилитироваться после поражения от Колумбии на групповом этапе. В полуфинале российские волейболисты взяли реванш со счётом 3:1 и вышли в решающий матч.

Особое впечатление на игроков произвела атмосфера соревнований. Майор Никита Мурзаков рассказал, что участники разных сборных постоянно общались, обнимались и обменивались сувенирами. Старший лейтенант Евгений Мишустин признался, что гордится возможностью представлять Россию, а лейтенант Роман Сухотерин выразил надежду на победу в следующем турнире.

Чемпионат мира проходил под эгидой Международного совета военного спорта (CISM). Выезд российской сборной организовал ЦСКА при поддержке Российского спортивного фонда. Бронзовые медали завоевала Колумбия, победившая Францию со счётом 3:0.

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