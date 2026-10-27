Российские военные нашли склад с оружием НАТО при освобождении Общего
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Российские военнослужащие обнаружили оружие производства стран НАТО на бывших позициях Вооружённых сил Украины (ВСУ) в населённом пункте Общее Запорожской области. Бойцы группировки войск «Восток» нашли автоматы, винтовки и боеприпасы при зачистке украинского опорного пункта, сообщает Минобороны РФ.
О найденном вооружении рассказал заместитель командира взвода 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса с позывным Беркут. По его словам, российские бойцы обнаружили на оставленных позициях украинских подразделений пулемётную точку и большое количество стреляных гильз.
«Пулемётная точка была у них. Видно, что пулемётчики работали, потому что там всё было в гильзах, в патронах. Это чешский автомат калибра 5,56. Такие трофеи тоже попадаются. Как видите, это им не помогает. Они это всё бросают. Мы перед посёлком заскочили в один опорник, нашли винтовки, гранаты, патроны. Всё натовское», — рассказал военнослужащий на видео российского военного ведомства.
В числе трофеев оказался автомат чешского производства калибра 5,56 мм. Кроме того, российские военные обнаружили стрелковое оружие, гранаты и патроны, которые, по словам бойца, использовали украинские подразделения.
Беркут уточнил, что оружие находилось в одном из опорных пунктов, который российские подразделения заняли ещё на подходе к населённому пункту. После зачистки военнослужащие осмотрели позиции и собрали оставленные боеприпасы.
26 октября Минобороны России объявило о переходе населённого пункта Общее под контроль группировки войск «Восток». По информации ведомства, подразделения продолжили выполнение боевых задач на этом участке фронта.
Ранее Украина получила доступ к централизованной системе закупок вооружений и военной техники НАТО. Как писала Financial Times, новый механизм позволяет Киеву приобретать военную продукцию через Агентство альянса по поддержке и закупкам (NSPA). Эта структура организует совместные заказы, взаимодействует с оборонными предприятиями и сопровождает выполнение контрактов. Операционный директор агентства Жаклин Борсбум отмечала, что украинская сторона сможет использовать существующую систему снабжения и закупочный опыт организации.