Задач больше, оружия столько же: Генерал НАТО раскрыл проблему новой системы ПВО

НАТО приступила к масштабному обновлению противовоздушной обороны, чтобы одновременно противостоять беспилотникам, самолётам и ракетам с разных направлений. Однако расширение задач не сопровождалось выделением дополнительных сил и вооружений, сообщает издание Rapporteur со ссылкой на заместителя командующего объединёнными ВВС альянса генерал-лейтенанта Гийома Тома.

В течение 2026 года военный блок отказался от прежней модели, ориентированной преимущественно на патрулирование неба, в пользу комплексной защиты воздушного пространства. Две самостоятельные миссии, отвечавшие за перехват летательных аппаратов и противодействие баллистическим угрозам, теперь действуют под общим руководством. Для них также установили единые правила применения оружия, позволяющие быстрее реагировать на возникающую опасность.

Толчком к преобразованиям стал инцидент с беспилотниками в Польше осенью 2025 года. По словам Тома, после произошедшего командование решило создать систему круговой обороны, способную отражать удары с любого направления. При этом увеличение объёма работы пока компенсируется организационными изменениями, а не ростом численности личного состава или поступлением новой техники.

Особую проблему представляет борьба с дешёвыми дронами, для уничтожения которых приходится задействовать значительно более дорогостоящие средства. Генерал призвал государства альянса активнее закупать доступные перехватчики, чтобы не расходовать дорогое вооружение на сравнительно простые цели. Дополнительно военным необходимы современные комплексы обнаружения, усовершенствованные системы управления и мобильные наземные группы ПВО, в том числе с применением вертолётов.

Тома предупредил, что при крупномасштабном вооружённом столкновении речь будет идти уже не о перехвате отдельных объектов, а об отражении целых волн воздушных атак. Поэтому одних изменений в командовании для полноценной работы новой системы недостаточно. Решающее значение будет иметь оснащение войск средствами, позволяющими справляться с многочисленными угрозами одновременно.

Ранее Life.ru сообщал, что НАТО потратила более миллиона евро на уничтожение нескольких беспилотников в Польше. По оценке Bild, стоимость операции достигла как минимум 1,2 миллиона евро, причём для перехвата использовались истребители F-35. Предположительно, три воздушные цели были поражены ракетами AIM-9 Sidewinder стоимостью около 400 тысяч евро каждая. В альянсе тогда признали, что регулярно применять настолько дорогое вооружение против сравнительно дешёвых дронов нецелесообразно.