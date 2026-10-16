Ракет будет не хватать ещё несколько лет: В США раскрыли масштаб дефицита боеприпасов для Patriot и THAAD

Американские запасы ракет-перехватчиков для систем Patriot и THAAD могут оставаться на критически низком уровне как минимум до 2030 года. Об этом ещё до начала войны с Ираном предупреждал бывший начальник штаба сухопутных войск США генерал Рэнди Джордж. Подробности его доклада раскрыл телеканал CBS со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

Оценку генерал подготовил в декабре 2025 года для документа Пентагона, определяющего распределение войск и вооружений на 2027 финансовый год. Уже тогда Джордж предупреждал, что восстановление запасов противоракет займёт около пяти лет. В апреле 2026 года министр обороны Пит Хегсет отправил его в отставку.

По данным CBS, дефицит возник из-за нескольких факторов. Вашингтон передавал ракеты Patriot Украине, расходовал боеприпасы на защиту Израиля от иранских атак, а возможности американских оборонных предприятий оказались недостаточными для быстрого пополнения арсеналов.

После начала боевых действий против Ирана ситуация дополнительно осложнилась. Согласно июльским подсчётам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), за пять месяцев противостояния американские военные израсходовали более 1,5 тысячи ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD. Это существенно сократило запасы, необходимые для отражения баллистических угроз.

Как отмечает CBS, даже при прекращении дальнейшего расходования боеприпасов США могут потребоваться годы, чтобы вернуться к уровню запасов конца 2025 года, который уже считался недостаточным. При этом производители Lockheed Martin и RTX заключили соглашения о расширении выпуска противоракет.

В Пентагоне, однако, отвергли сообщения о нехватке боеприпасов. Официальный представитель ведомства Шон Парнелл назвал подобные утверждения ложными и заверил, что американская армия располагает необходимыми средствами для защиты своих сил и проведения операций.

Ранее Life.ru рассказывал, сколько ракет Patriot и THAAD США израсходовали за пять месяцев противостояния с Ираном. По подсчётам аналитиков, Вашингтон потратил около двух третей запасов Patriot и почти половину арсенала THAAD, что вызвало опасения относительно способности американской промышленности быстро восполнить потери.