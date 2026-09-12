США рискуют остаться без ракет: Как новая война с хуситами ударит по запасам Пентагона

Новая военная операция США против йеменских хуситов потребовала бы значительных сил и ещё сильнее истощила американские запасы вооружений. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По их оценке, Вашингтону пришлось бы задействовать дополнительные корабли, авиацию и разведывательные средства. Позиции хуситов за последний год изменились, поэтому США потребовалось бы заново выстраивать систему наблюдения и целеуказания.

Отдельной проблемой могут стать запасы ракет-перехватчиков. Если американским кораблям и авиации придётся массово сбивать беспилотники и ракеты хуситов, расход дорогих боеприпасов резко вырастет.

Вашингтон пока не спешит вступать в новый прямой конфликт. По данным Axios и Reuters, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман дважды просил Трампа нанести удары по хуситам, однако американский президент не согласился.

Приоритетом США сейчас остаётся противостояние Ирану и ситуация вокруг Ормузского пролива. Трамп также заявил, что хуситы не хотят воевать с Соединёнными Штатами.

Обстановка в Йемене резко обострилась после продвижения хуситов к Баб-эль-Мандебскому проливу. Они заняли ряд населённых пунктов и стратегический остров Перим, что усилило угрозы для судоходства в Красном море.

Ранее Life.ru сообщал, что хуситы заняли все ключевые населённые пункты у Баб-эль-Мандебского пролива. По данным источника издания, движение также взяло под контроль стратегический остров Перим. Это усилило позиции хуситов у одного из важнейших маршрутов мировой торговли.