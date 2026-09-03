Российские военные в Казачьей Лопани взяли в плен офицера ВСУ с позывным Дикий

Российские военные взяли в плен в Казачьей Лопани украинского офицера Сергея Гужвия с позывным Дикий. Как сообщает канал «Северный ветер», он командовал взводом 59-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Российские военные взяли в плен офицера ВСУ с позывным Дикий. Видео © Telegram / Северный Ветер

Гужвию 64 года, он имеет звание старшего лейтенанта. По словам самого военнослужащего, офицерское звание он получил ещё в 1990-х годах.

На допросе пленный также рассказал об участии в событиях на Майдане и последующей службе в батальоне «Днепр». По его словам, там он занимался подготовкой новобранцев как инструктор по выживанию, а позднее участвовал в боевых действиях в Донбассе.

Казачья Лопань перешла под контроль российских сил 2 сентября. По данным «Северного ветра», в боях участвовали подразделения 11-й отдельной бригады и 245-го мотострелкового полка при поддержке спецназа «Ахмат».

Ранее Life.ru сообщал о полном переходе Казачьей Лопани под контроль российских подразделений. До этого бои за населённый пункт продолжались несколько месяцев: в августе Life.ru также писал о потерях украинских ССО и попытках перебросить туда бойцов 475-го штурмового полка.