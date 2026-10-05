Российские войска ударили по портовому пункту Вилково с военными грузами для ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские войска поразили портовый пункт Вилково в Одесской области. По данным Минобороны РФ, объект использовался для переброски военных грузов.
«Вчера вечером и сегодня ночью в результате ударов поражены в Одесской области: портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные поразили четыре сухогруза в порту Черноморск, Бугском лимане и Чёрном море. По информации Минобороны, суда доставляли грузы военного назначения для украинских подразделений.
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