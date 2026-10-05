Российские войска ударили по портовому пункту Вилково с военными грузами для ВСУ

Российские войска поразили портовый пункт Вилково в Одесской области. По данным Минобороны РФ, объект использовался для переброски военных грузов.

«Вчера вечером и сегодня ночью в результате ударов поражены в Одесской области: портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные поразили четыре сухогруза в порту Черноморск, Бугском лимане и Чёрном море. По информации Минобороны, суда доставляли грузы военного назначения для украинских подразделений.