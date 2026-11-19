Российские дзюдоисты завоевали два золота и серебро в первый день юниорского чемпионата мира в Ташкенте. Результаты подтверждает Международная федерация дзюдо (IJF).

Захарова и Парчиев стали чемпионами мира по дзюдо среди юниоров. Видео © Telegram /Федерация Дзюдо России; Федерация Дзюдо России

Софья Захарова стала сильнейшей среди девушек в весовой категории до 48 килограммов. Ещё один чемпионский титул принёс команде Абдуллах Парчиев, победивший в мужских соревнованиях до 66 килограммов. Третью награду в общую копилку добавила Валерия Козлова, занявшая второе место в категории до 52 килограммов. На турнире спортсмены выступают с национальной символикой.

Ранее Life.ru сообщал, что 7 ноября сборная России по дзюдо впервые с 2019 года выиграла командный чемпионат Европы. В финале турнира в Белграде спортсмены одолели представителей Грузии, защищавших прошлогодний титул. Перед решающей встречей отечественная команда разгромила Австрию и Турцию с одинаковым счётом 4:0.