Сборная России по дзюдо впервые с 2019 года стала победителем командного чемпионата Европы. В решающей встрече турнира, который прошёл 7 ноября в Белграде, российские спортсмены одержали победу над командой Грузии.

Для отечественной сборной этот титул стал вторым в истории смешанных командных чемпионатов Европы. Впервые россияне выиграли соревнования семь лет назад, в 2019 году.

На пути к финалу российские дзюдоисты уверенно преодолели несколько стадий турнира. В четвертьфинале они разгромили сборную Австрии со счётом 4:0, а в полуфинале с таким же результатом победили команду Турции. Таким образом, до решающей встречи россияне не проиграли ни одной индивидуальной схватки.

Сборная Грузии, ставшая соперником России в финале, подходила к турниру в статусе действующего чемпиона Европы. Грузинские спортсмены выиграли командное первенство в 2025 году, а всего до нынешнего турнира трижды завоёвывали золото в смешанном формате.

В соревнованиях в Белграде приняли участие 13 национальных команд. Турнир проходил в смешанном формате: в каждой встрече выступают мужчины и женщины в шести весовых категориях.