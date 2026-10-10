Женская сборная России по дзюдо показала лучший результат на ЧМ в Баку

Женская сборная России показала лучший результат в истории выступлений на чемпионатах мира по дзюдо. Турнир проходит в Баку.

В субботу бронзовую медаль завоевала Мария Иванова в весовой категории свыше 78 кг. Ранее третьими призёрами стали Сабина Гилязова (до 48 кг) и Мадина Таймазова (до 70 кг).

Таким образом, россиянки завоевали три медали на одном мировом первенстве. Прежнее достижение датировалось 1993 годом, когда бронзовые награды получили Виктория Казунина и Светлана Гундаренко.

Ранее Инал Тасоев принёс российской сборной по дзюдо первое золото. На чемпионате в Баку наш соотечественник одержал победу в финальной схватке против аредставителя Азербайджана Ушанги Кокаури.