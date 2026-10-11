Сборная России по дзюдо завоевала серебро чемпионата мира в Баку

Сборная России по дзюдо завоевала серебряные медали в смешанном командном турнире чемпионата мира в Баку. В финале россияне уступили команде Японии со счётом 1:4. Ранее российские дзюдоисты обыграли соперников из Франции и Узбекистана.

Чемпионат мира принёс российской команде шесть наград в индивидуальных соревнованиях. Золотую медаль завоевал Инал Тасоев, выступающий в весовой категории свыше 100 килограммов. Бронзовыми призёрами стали Сабина Гилязова (до 48 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Мария Иванова (свыше 78 кг) и Нияз Билалов (до 100 кг).

Серебро в смешанном командном турнире стало ещё одной наградой российской сборной. В полуфинале команда одолела Узбекистан со счётом 4:3. В решающей встрече японцы оказались сильнее — 4:1.

По итогам индивидуальных соревнований Россия заняла пятое место в медальном зачёте. Первой стала Япония с восемью золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Второе место заняла Грузия (2–1–2), третье — Азербайджан (1–2–4).

Российские спортсмены выступали в Баку с национальным флагом и гимном. Следующий чемпионат мира по дзюдо пройдёт в 2027 году в Астане, столице Казахстана.

Ранее женская сборная России показала лучший результат в истории выступлений на чемпионатах мира по дзюдо. В субботу бронзовую медаль завоевала Мария Иванова в весовой категории свыше 78 кг. До этого третьими призёрами стали Сабина Гилязова (до 48 кг) и Мадина Таймазова (до 70 кг).