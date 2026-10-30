Российские ювелиры создали самую длинную в мире серьгу из янтаря — её сможет примерить любой желающий

Мастера Калининградского янтарного комбината изготовили серьгу длиной 63 сантиметра, которая, по данным предприятия, установила мировой рекорд среди украшений из янтаря. При внушительных размерах изделие весит всего 54 грамма. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Украшение вошло в комплект из двух асимметричных серёг: длина второй составляет 23 сантиметра. По утверждению комбината, прежде аналогичные изделия из балтийского янтаря не превышали 30 сантиметров. Новый комплект впервые продемонстрировали на форуме «Дни креативной экономики» в Санкт-Петербурге.

Для создания рекордной серьги использовали отдельные янтарные элементы в оправах из позолоченного серебра. Их соединили титановой нитью, благодаря которой украшение получилось одновременно прочным и гибким. Длинная серьга выполнена в виде каффа, распределяющего нагрузку по ушной раковине, а короткая оснащена обычным английским замком.

«Наш комбинат давно вынашивал идею создания самой длинной в мире янтарной серьги — украшения, которое объединило бы впечатляющий масштаб и лёгкость. Нам удалось это сделать благодаря особой конструкции каркаса и природным свойствам солнечного камня», — рассказала заместитель генерального директора комбината Майя Скворцова.

По словам Скворцовой, если бы вместо янтаря мастера использовали гранат, серьга оказалась бы в четыре раза тяжелее. При этом носить украшения можно как вместе, так и по отдельности.

В течение ближайшего месяца необычный комплект смогут примерить все желающие. Серьги выставят в новом салоне Калининградского янтарного комбината на Невском проспекте, 64, в Санкт-Петербурге. Посетителям также разрешат сфотографироваться с украшениями.