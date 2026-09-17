Две девушки поймали тунца весом 285 кг и установили рекорд Сахалина

Тунца весом 285 килограммов и длиной 263 сантиметра поймали на Сахалине. Крупный трофей на удочку троллингом вытащили капитан Вероника и её старший помощник Кристина. Об этом рассказал блогер Борис Рябченков.

Две девушки поймали на Сахалине тунца весом 285 килограммов. Видео © Telegram / Борис Рябченков

По его словам, это самый крупный тунец, пойманный именно на Сахалине. Поднять тяжёлую рыбу самостоятельно девушкам было сложно, поэтому им помогли находившиеся рядом рыбаки.

Две девушки поймали на Сахалине тунца весом 285 килограммов. Фото © Telegram / Борис Рябченков

Ранее Федерация рыболовного спорта Приморского края объявила рекордом Дальнего Востока тунца длиной 217 сантиметров и весом 235 килограммов. Однако блогер утверждает, что у Сахалина и Курил уже ловили более крупные экземпляры.

После возвращения на берег команда ещё долго разделывала гигантского тунца. По словам Рябченкова, даже спустя время после улова работа с рыбой продолжалается.

Ранее Life.ru рассказывал о другом крупном улове на Дальнем Востоке. В Приморье рыбак вытащил тунца весом 232 килограмма, который назвали рекордным для региона.