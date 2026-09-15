Рыбак из Приморья вытащил рекордного 232-килограммового тунца
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Рекордного тунца весом 232 килограмма поймал во Владивостоке Данила Рассохин. Результат официально зафиксировали судьи по рыболовному спорту, сообщает Amur Mash
Во Владивостоке поймали рекордного тунца весом 232 килограмма. Видео © Telegram / Amur Mash
Гигант попался рыбаку в бухте Тихой. Чтобы справиться с трофеем длиной 217 сантиметров, Рассохину пришлось бороться с ним около четырёх часов. После того как улов доставили на берег, внимание к морскому исполину проявили и туристы. Гости из Китая устроили возле огромной рыбы фотосессию.
Для Рассохина это уже не первый рекорд. Предыдущее достижение также принадлежало ему — тогда рыбак вытащил тунца длиной 212 сантиметров.
Ранее Life.ru рассказывал о предыдущем рекорде во Владивостоке, когда был пойман тунец длиной 212 сантиметров. Тогда результат превзошёл прежнее достижение сразу на пять сантиметров.
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