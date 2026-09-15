Рыбак из Приморья вытащил рекордного 232-килограммового тунца

Рекордного тунца весом 232 килограмма поймал во Владивостоке Данила Рассохин. Результат официально зафиксировали судьи по рыболовному спорту, сообщает Amur Mash

Во Владивостоке поймали рекордного тунца весом 232 килограмма. Видео © Telegram / Amur Mash

Гигант попался рыбаку в бухте Тихой. Чтобы справиться с трофеем длиной 217 сантиметров, Рассохину пришлось бороться с ним около четырёх часов. После того как улов доставили на берег, внимание к морскому исполину проявили и туристы. Гости из Китая устроили возле огромной рыбы фотосессию.

Для Рассохина это уже не первый рекорд. Предыдущее достижение также принадлежало ему — тогда рыбак вытащил тунца длиной 212 сантиметров.

Ранее Life.ru рассказывал о предыдущем рекорде во Владивостоке, когда был пойман тунец длиной 212 сантиметров. Тогда результат превзошёл прежнее достижение сразу на пять сантиметров.