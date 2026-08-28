Семь часов борьбы: Рыбаки вытащили из Камы двухметрового сома весом 75 кг

Рыбакам из Набережных Челнов понадобилось семь часов, чтобы вытащить из Камы гигантского сома длиной около двух метров. Вес трофея составил 75 килограммов, сообщают «Челнинские известия».

По словам Татьяны Исмагиловой, её зять вместе с товарищами начал борьбу с рыбой около 11 утра. На берег улов удалось вытащить только к шести вечера.

Всё это время сом активно сопротивлялся и несколько раз тянул рыбаков вглубь Камы. Однако спустя несколько часов мужчинам всё же удалось справиться с гигантом.

«Поймать такого седого усача — невероятная удача, которая выпадает лишь избранным раз в жизни», — отмечается в публикации.

Отпускать внушительный улов рыбаки не собираются. Из 75-килограммового сома они планируют приготовить шашлык и котлеты.

Ранее Life.ru писал о массовой гибели рыбы в реке Тура в Тюменской области. Росрыболовство объяснило произошедшее острым дефицитом кислорода в воде: после аномального летнего паводка в реку попало большое количество органики, а высокая температура ускорила процессы её разложения. В результате содержание растворённого кислорода снизилось до критического уровня.