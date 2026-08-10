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Регион
10 августа, 08:28

В Приморье поймали двухметрового тунца и побили краевой рекорд

Обложка © VK / Открытое море | Sea Open

Обложка © VK / Открытое море | Sea Open

В заливе Петра Великого рыбакам удалось поймать тунца длиной 212 сантиметров. Этот улов стал новым рекордом, передаёт официальное представительство Федерации рыболовного спорта Приморского края.

ТВыловленный во Владивостоке тунец. Видео © VK / Открытое море | Sea Open

Прежний результат был меньше на пять сантиметров — 207 сантиметров.

Этот сезон оказался богатым на тунца: ещё в начале лета приморские рыбаки показывали уловы деликатесной рыбы. При этом вслед за ней в регионе стали чаще замечать акул — их уже неоднократно видели неподалёку от Владивостока.

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Ранее во Владивостоке крупные тунцы начали подходить близко к берегу и забирать рыбу прямо с крючков у рыбаков. По словам местных жителей, отдельные хищники достигают 200 килограммов, а необычное поведение может быть связано с изменениями в пищевой цепочке.

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Дарья Денисова
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