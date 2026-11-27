Российский боксёр Артур Субханкулов потерпел первое поражение в профессиональной карьере и остался без титула чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF). На турнире «IBA.Pro 22» в Уфе 34-летний спортсмен уступил олимпийскому чемпиону из Кубы Энди Крусу Гомесу в поединке за вакантный пояс в лёгком весе (до 61,23 кг).

По ходу встречи Субханкулов дважды оказывался в нокдауне — во втором и восьмом раундах. В концовке восьмого раунда рефери отсчитал нокдаун и кубинскому боксёру, а в десятом снял с россиянина одно очко за удары по затылку. Противостояние было рассчитано на 12 раундов.

После этого поединка в активе Субханкулова остались 12 побед, шесть из которых он одержал нокаутом, при одном поражении. Перед встречей с Крусом россиянин занимал второе место в рейтинге IBF. Право побороться за чемпионский пояс он получил в апреле 2026 года после победы техническим нокаутом над представителем Таджикистана Баходуром Усмоновым.

Для 31-летнего Энди Круса Гомеса эта победа стала восьмой в профессиональной карьере при одном поражении. Кубинец четырежды завершал свои поединки нокаутом. В январе 2026 года он уже пытался завоевать чемпионский пояс IBF, однако уступил американцу Рэймонду Мураталье, который впоследствии освободил титул.

Ранее Life.ru писал, что российский боксёр Павел Зонь уступил мексиканцу Хайме Мунгии в бою за титул чемпиона мира по версии WBA. Россиянин сумел навязать сопернику борьбу и в шестом раунде был близок к тому, чтобы отправить действующего чемпиона в нокдаун. Однако завоевать заветный пояс ему так и не удалось.