Netflix изменила документальный фильм о британском боксёре Тайсоне Фьюри после того, как его жена Парис отозвала заявление о диагностированной у спортсмена шизофрении. Выяснилось, что официального диагноза у бывшего чемпиона мира никогда не было. Об этом сообщает Daily Mail.

В первоначальной версии фильма Парис рассказывала, что после победы мужа над Владимиром Кличко в 2015 году врачи якобы назвали его человеком с лёгкой формой шизофрении. Позднее она объяснила, что вспоминала давний разговор и неправильно использовала медицинский термин.

«Хотя у Тайсона действительно проявлялись некоторые симптомы, связанные с шизофренией, у него нет этого заболевания, и ему никогда не ставили такой диагноз», — уточнила супруга боксёра.

В Netflix подтвердили, что внесли изменения в документальную ленту после получения новых сведений от семьи спортсмена. Премьера фильма состоялась 27 ноября.

Ситуация вызвала вопросы у Британского совета по контролю за боксом, поскольку по правилам организации определённые психические расстройства могут стать основанием для отказа в выдаче спортивной лицензии. Регулятор начал проверку медицинских обстоятельств и допустимости участия Фьюри в предстоящем поединке.

Бой Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе. Его коммерческая стоимость оценивается примерно в 150 миллионов фунтов стерлингов. Пока окончательное решение о медицинском допуске Фьюри должен принять боксёрский регулятор.

Ранее стало известно, что в фильме говорится о шизофрении бывшего чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри.