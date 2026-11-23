Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри рассказал, что врачи диагностировали у него шизофрению и биполярное расстройство. Подробностями спортсмен поделился в документальном фильме Netflix, пишет TMZ.

Психические проблемы обострились у британского тяжеловеса после победы над Владимиром Кличко в 2015 году, когда Фьюри завоевал чемпионские пояса сразу по нескольким версиям. Вместо радости от главного достижения в карьере боксёр столкнулся с тяжёлой депрессией и приступами тревоги.

«Словами невозможно описать ту тьму, в которой я находился. Я словно оказался в настоящем аду», — вспоминает Фьюри.

По словам спортсмена, временами он всерьёз опасался, что окажется в закрытой психиатрической палате. Состояние сопровождалось настолько сильной тревогой, что он не мог справиться с ней самостоятельно. В итоге боксёр обратился к психиатру в Лондоне, где после обследования ему сообщили о психических расстройствах.

В фильме также рассказывается о госпитализации Фьюри в 2016 году. Тогда его доставили в больницу с подозрением на сердечный приступ, однако врачи установили, что у него произошла сильная тревожная атака. Боксёр признался, что в тот период слышал голоса. Его жена Пэрис рассказала, что диагноз шизофрения стал для неё неожиданностью.

О проблемах спортсмена с психическим здоровьем также выскажется его отец Джон. Документальный фильм «Тайсон Фьюри» выйдет на Netflix 27 ноября. Уже 11 декабря британец должен встретиться на ринге со своим соотечественником Энтони Джошуа. На счету 38-летнего «Цыганского короля» 25 боёв, 20 побед (13 нокаутом), три поражения и два поединка, признанных несостоявшимися.

Ранее Life.ru рассказывал о планах Тайсона Фьюри провести третий бой с Александром Усиком. Британец уже дважды проигрывал украинцу, однако рассчитывает взять реванш. Перед новой встречей с Усиком ему предстоит поединок с Энтони Джошуа.