Российский борец Артур Саргсян завоевал серебро чемпионата мира в Астане

Российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян завоевал серебряную медаль чемпионата мира, который проходит в Астане. В финальной схватке весовой категории до 97 килограммов 28-летний спортсмен уступил представителю Белоруссии Кириллу Маскевичу. Награда стала первой для сборной России на нынешнем турнире.

По пути к финалу Саргсян одержал несколько побед, в том числе над олимпийским чемпионом 2024 года и действующим чемпионом мира иранцем Мохаммадхади Сарави. В полуфинале россиянин оказался сильнее титулованного соперника со счётом 5:1.

Однако в решающей встрече с Маскевичем завоевать золото Саргсяну не удалось. Тем не менее он второй год подряд поднялся на вторую ступень пьедестала мирового первенства.

Для российского спортсмена эта награда стала уже третьей на чемпионатах мира. В 2021 году он завоевал бронзу, а в 2025-м стал серебряным призёром соревнований в Загребе. Кроме того, в 2026 году Саргсян получил бронзовую медаль чемпионата Европы.

Другой представитель России Мингиян Горяев также боролся за награду в Астане. Однако в схватке за третье место в весовой категории до 72 килограммов он уступил киргизстанцу Амантуру Исмаилову и остался без медали.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в столице Казахстана с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях с национальной символикой.