Российский борец Аманула Гаджимагомедов завоевал золото чемпионата мира в Астане, одолев американца Трента Хидли. Федерация спортивной борьбы России уточнила, что финальная схватка в категории до 92 килограммов завершилась со счётом 3:2.

Для россиянина эта победа стала реваншем за прошлогоднее поражение от того же соперника в финале мирового первенства. Тогда Хидли сумел вырвать победу со счётом 13:10, несмотря на то что по ходу встречи уступал восемь баллов. Теперь сильнейшим в их противостоянии оказался Гаджимагомедов.

Серебряную медаль соревнований получил представитель США. Бронзовыми призёрами стали Али Цокаев из Азербайджана и грузин Мириани Майсурадзе.

Ранее Life.ru сообщал о победе российского борца Ибрагима Ибрагимова на чемпионате мира в Астане. В финале весовой категории до 70 килограммов спортсмен одолел представителя Киргизии Эрназара Акматалиева. Его успех стал первым золотом российских вольников на нынешнем турнире. Ещё одну награду высшего достоинства ранее завоевала Алина Касабиева, выступавшая в женской борьбе. Кроме того, 31 октября серебряными призёрами стали Заур Угуев и Абдулла Курбанов, уступившие в решающих схватках. Соревнования в Казахстане завершились 1 ноября.