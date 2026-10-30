«Русский танк» впервые взял бронзу ЧМ: Россия завоевала сразу три медали за день в Астане

Российские борцы завоевали три бронзовые медали за один день на чемпионате мира в Астане. В пятницу, 30 октября, на пьедестал поднялись Екатерина Вербина, Абасгаджи Магомедов и двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. Об успехах спортсменов сообщил Олимпийский комитет России.

Первой отличилась Вербина, выступающая в весовой категории до 55 килограммов. В схватке за третье место россиянка не оставила шансов турчанке Тубе Демир, досрочно завершив встречу со счётом 11:0. Накануне спортсменка уступила украинке Наталье Кливчутской в четвертьфинале, однако получила возможность побороться за бронзу благодаря выходу соперницы в финал.

Настоящая драма развернулась в поединке Абасгаджи Магомедова с представляющим Таджикистан Абдулмажидом Кудиевым в категории до 65 килограммов. Незадолго до конца встречи Кудиев сравнял счёт и мог победить по последнему результативному действию. Однако российская команда оспорила эпизод, и после видеопросмотра судьи засчитали Магомедову ответный приём, принёсший ему бронзовую награду.

Завершил успешный для россиян день Абдулрашид Садулаев. В поединке за третье место весовой категории до 97 килограммов шестикратный чемпион мира уверенно победил поляка Збигнева Барановского со счётом 5:0. Для знаменитого борца, известного по прозвищу «Русский танк», эта бронза стала первой на чемпионатах мира: прежде он шесть раз завоёвывал золото и однажды серебро.

На пути к финалу Садулаева остановил его давний соперник, американец Кайл Снайдер. Их четвертьфинальная встреча завершилась со счётом 4:4, но победу присудили представителю США по последнему результативному действию. Позднее Снайдер стал чемпионом мира в этой весовой категории.

Уже 31 октября российская сборная может пополнить медальную копилку золотыми наградами. В финалах выступят Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 70 кг) и Абдулла Курбанов (до 125 кг). Кроме того, Ибрагим Кадиев поборется за бронзу в категории до 86 килограммов.

Ранее Life.ru сообщал о поражении Абдулрашида Садулаева от американца Кайла Снайдера в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча в весовой категории до 97 килограммов завершилась со счётом 4:4, однако победу присудили представителю США благодаря последнему результативному действию. Позднее Снайдер вышел в финал, что позволило российскому борцу продолжить борьбу за бронзу.