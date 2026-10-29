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Регион
Опубликовано 29 октября, 13:46

Садулаев проиграл американцу и не смог выйти в полуфинал ЧМ по борьбе

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не смог выйти в полуфинал чемпионата мира в Астане. В четвертьфинальной схватке россиянин уступил американцу Кайлу Снайдеру при равном счёте 4:4.

Поединок проходил в весовой категории до 97 килограммов. Победитель определился по дополнительному критерию: при одинаковом количестве набранных баллов преимущество получил Снайдер благодаря последнему результативному действию.

Встреча стала очередным эпизодом многолетнего противостояния двух титулованных борцов. Ранее Садулаев и Снайдер трижды встречались в финалах чемпионатов мира, а также боролись за золото Олимпийских игр.

На счету 30-летнего Садулаева два олимпийских золота и шесть побед на мировых первенствах. Его американский соперник также является олимпийским чемпионом и четырёхкратным победителем чемпионатов мира. Чемпионат мира по борьбе в Астане продлится до 1 ноября. Российские спортсмены выступают на международной арене после решения Объединённого мира борьбы (UWW), принятого в мае.

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Ранее Life.ru сообщал, что Алина Касабиева принесла России первое за семь лет золото чемпионата мира по женской борьбе. В финале турнира в Астане 24-летняя спортсменка победила представительницу Молдавии Ирину Рингачи в весовой категории до 65 килограммов. На пути к решающей схватке россиянка одолела украинку Соломию Винник со счётом 8:4.

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Наталья Афонина
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