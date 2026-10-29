Садулаев проиграл американцу и не смог выйти в полуфинал ЧМ по борьбе

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не смог выйти в полуфинал чемпионата мира в Астане. В четвертьфинальной схватке россиянин уступил американцу Кайлу Снайдеру при равном счёте 4:4.

Поединок проходил в весовой категории до 97 килограммов. Победитель определился по дополнительному критерию: при одинаковом количестве набранных баллов преимущество получил Снайдер благодаря последнему результативному действию.

Встреча стала очередным эпизодом многолетнего противостояния двух титулованных борцов. Ранее Садулаев и Снайдер трижды встречались в финалах чемпионатов мира, а также боролись за золото Олимпийских игр.

На счету 30-летнего Садулаева два олимпийских золота и шесть побед на мировых первенствах. Его американский соперник также является олимпийским чемпионом и четырёхкратным победителем чемпионатов мира. Чемпионат мира по борьбе в Астане продлится до 1 ноября. Российские спортсмены выступают на международной арене после решения Объединённого мира борьбы (UWW), принятого в мае.