«В Москву не поедут»: Киев решил бойкотировать ЧМ-2030 по тяжёлой атлетике

Украинские тяжелоатлеты не поедут на чемпионат мира 2030 года, который состоится в Москве. Об этом сообщил министр молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный, назвав решение провести соревнования в России «экстраординарной ситуацией».

В интервью «Суспільне Спорт» чиновник пояснил, что Киев в целом выступает за участие украинских атлетов в международных турнирах. Однако для чемпионата в российской столице намерен сделать исключение.

Решение отдать Москве право на проведение мирового первенства Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) приняла 25 октября. Как ранее сообщал Life.ru, точные даты соревнований и число участников пока не объявлены.

Бедный раскритиковал выбор IWF, заявив, что он выходит за рамки рекомендаций Международного олимпийского комитета. Украина намерена направить обращения в обе организации с требованием пересмотреть решение и провести новый отбор страны — хозяйки чемпионата.

Министр также указал, что на московском турнире предполагается разыгрывать лицензии на Олимпийские игры 2032 года в австралийском Брисбене.

Несмотря на объявленный бойкот, Бедный признал, что к 2030 году ситуация может измениться. Он также выразил сомнение в том, что Россия в итоге сможет принять соревнования.

Ранее Life.ru рассказывал, что в июне IWF разрешила российским и белорусским тяжелоатлетам всех возрастных категорий выступать на международных турнирах с национальными флагами и гимнами. А 20 октября министр спорта РФ Михаил Дегтярёв доложил Владимиру Путину о работе по возвращению российских спортсменов на мировую арену. По его словам, взрослые атлеты получили возможность выступать под флагом России уже в 24 видах спорта, а юниоры — в 29.