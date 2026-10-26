«Исторический результат»: Глава ФТАР пообещал устроить праздник тяжёлой атлетики в Москве

Чемпионат мира по тяжёлой атлетике, который Москва примет в 2030 году, станет важным этапом подготовки спортсменов к Олимпиаде-2032. Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Александр Винокуров назвал решение о проведении турнира в российской столице историческим результатом и пообещал организовать соревнования на высочайшем уровне. Об этом он рассказал RTVI.

По словам Винокурова, у Москвы есть необходимая инфраструктура и большой опыт организации международных спортивных мероприятий. Он поблагодарил Международную федерацию тяжёлой атлетики (IWF) за доверие и подчеркнул, что российская сторона намерена создать комфортные условия для спортсменов, тренеров и других участников чемпионата.

«Уверен, что мы проведём соревнования, которые станут настоящим праздником тяжёлой атлетики и важнейшим шагом на пути атлетов к Олимпиаде-2032», — заявил глава ФТАР.

Напомним, решение доверить чемпионат мира Москве исполком IWF принял 25 октября. В российской федерации подчеркнули, что впервые с 2022 года стране удалось получить право провести международные соревнования такого уровня по олимпийскому виду спорта. Москва уже принимала мировые первенства по тяжёлой атлетике в 1975, 1980 и 1983 годах. Таким образом, в 2030 году крупнейший международный турнир по этому виду спорта вернётся в российскую столицу после 47-летнего перерыва.