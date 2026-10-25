Три золота и серебро: Российские гимнастки обошли США и Украину на клубном ЧМ в Японии

Российские художественные гимнастки Мария Борисова, София Ильтерякова и Яна Заикина стали победительницами клубного чемпионата мира AEON Cup в Токио. Спортсменки выступали за клуб «Небесная грация» и завоевали золото в командном зачёте.

По итогам соревнований россиянки заработали 338,250 балла, оставив позади соперниц из США и Украины. Серебро досталось американскому клубу Burlo and Pacific Stars с результатом 330,050 балла, а бронзу получила украинская школа Дерюгиных, набравшая 319,150 балла.

Успешным для российских спортсменок оказалось и личное многоборье. София Ильтерякова поднялась на высшую ступень пьедестала с результатом 117,750 балла. Следом расположилась её соотечественница Мария Борисова, получившая от судей 115,800 балла.

Ещё одну золотую медаль в копилку «Небесной грации» принесла Яна Заикина. Она не оставила соперницам шансов в юниорском многоборье, завершив выступления с результатом 104,700 балла.

Таким образом, российский клуб завершил турнир в Японии с победой в командном зачёте, двумя золотыми медалями в личных соревнованиях и одним серебром.

Ранее Life.ru рассказывал о серебряной медали россиянки Людмилы Рощиной на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме. Спортсменка набрала 55,199 балла в личном многоборье и уступила американке Скай Блейкли чуть более половины балла. Бронза досталась представительнице Китая Кэ Циньцинь.