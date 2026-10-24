Российская гимнастка Рощина завоевала серебро в многоборье на ЧМ

Российская гимнастка Людмила Рощина завоевала серебряную медаль в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме. По итогам соревнований россиянка набрала 55,199 балла.

«Это самый счастливый день в жизни. Медаль и за [Ангелину] Мельникову, и за [Викторию] Листунову, и за [Анну] Калмыкову», — сказала Рощина после соревнований в беседе с ТАСС.

Победительницей стала представительница США Скай Блейкли, получившая 55,733 балла. Рощина уступила ей 0,534 балла. Бронзу завоевала китаянка Кэ Циньцинь с результатом 55,032 балла.

Мировое первенство проходит в Нидерландах с 17 по 25 октября. Турнир также является одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.