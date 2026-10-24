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Опубликовано 24 октября, 00:10

Российская гимнастка Рощина завоевала серебро в многоборье на ЧМ

Тренер Елена Айлоян (слева) и Людмила Рощина (справа). Обложка © Telegram / Федерация гимнастики России

Тренер Елена Айлоян (слева) и Людмила Рощина (справа). Обложка © Telegram / Федерация гимнастики России

Российская гимнастка Людмила Рощина завоевала серебряную медаль в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме. По итогам соревнований россиянка набрала 55,199 балла.

«Это самый счастливый день в жизни. Медаль и за [Ангелину] Мельникову, и за [Викторию] Листунову, и за [Анну] Калмыкову», — сказала Рощина после соревнований в беседе с ТАСС.

Победительницей стала представительница США Скай Блейкли, получившая 55,733 балла. Рощина уступила ей 0,534 балла. Бронзу завоевала китаянка Кэ Циньцинь с результатом 55,032 балла.

Мировое первенство проходит в Нидерландах с 17 по 25 октября. Турнир также является одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

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Ранее Life.ru сообщал, что руководство российской и международной федераций гимнастики до последнего пыталось добиться виз для российских спортсменок. По словам олимпийского чемпиона Никиты Нагорного, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова так и не получили разрешения на въезд в Нидерланды. Несмотря на пропуск чемпионата мира, гимнастки намерены продолжать борьбу за олимпийские путёвки.

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Александр Блинов
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