Российский гимнаст Маринов стал четвёртым в многоборье на ЧМ в Роттердаме

Российский гимнаст Даниел Маринов остановился в шаге от пьедестала на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме. В финале личного многоборья он занял четвёртое место, уступив бронзовому призёру менее четверти балла. Ещё один представитель России Арсений Духно завершил соревнования на седьмой строчке.

По итогам выступлений на шести снарядах Маринов набрал 83,297 балла. Для попадания в тройку ему не хватило 0,234 балла. Бронзу завоевал британец Джо Фрейзер с результатом 83,531.

Золотую медаль выиграл трёхкратный олимпийский чемпион из Японии Дайки Хасимото, получивший 85,998 балла. Второе место досталось китайскому гимнасту Яну Хаонаню, набравшему 84,199 балла.

Арсений Духно, который вышел в финал с третьим результатом квалификации, не сумел повторить свой успех. Во время упражнения на перекладине россиянин допустил падение и в итоге набрал 82,697 балла, заняв седьмое место.

Чемпионат мира проходит в Нидерландах с 17 по 25 октября. Турнир также является этапом отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее Life.ru рассказывал о серебре российской сборной в командном многоборье на ЧМ в Роттердаме. В составе команды выступали в том числе Даниел Маринов и Арсений Духно. Россияне набрали 250,329 балла, уступив только японцам, и завоевали олимпийскую квоту на Игры 2028 года.