Родионенко назвала серебро российских гимнастов на ЧМ невероятным результатом

Российские гимнасты совершили невероятный прорыв, завоевав серебро чемпионата мира в Роттердаме и путёвку на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе. Бывший тренер национальной команды Валентина Родионенко в беседе с РИА «Новости» назвала выступление спортсменов практически невозможным достижением после длительного отсутствия на крупнейших международных турнирах.

«Мальчишки сделали невозможное. Им было очень сложно в соперничестве с такими мощными командами как сборные Японии, Китая и Великобритании. Это лучшие команды мира, которые выступали везде на протяжении пяти лет, когда мы отсутствовали на международных стартах», — ответила она.

За это время отечественная сборная оказалась лишена необходимой практики, что заметно осложняло борьбу с сильнейшими соперниками. Тем не менее команда сумела преодолеть возникшие трудности и добиться результата, заслужившего высокую оценку Родионенко.

В командном многоборье россияне набрали 250,329 балла, уступив только представителям Японии, которые получили 251,928. Бронзовые награды достались Китаю с результатом 249,193. Благодаря второму месту отечественные атлеты также обеспечили себе олимпийскую лицензию, поскольку по регламенту World Gymnastics три лучшие сборные получают квоты на пять участников каждая.

Ранее Life.ru рассказывал о серьёзных трудностях, с которыми российские гимнасты столкнулись ещё по дороге на чемпионат мира в Нидерландах. 14 октября команда около семи часов провела в московском аэропорту Внуково из-за ограничений на полёты. Задержка вынудила организаторов поездки изменить стыковочный рейс из Стамбула в Амстердам, а спортсменам пришлось долго ожидать отправления после раннего подъёма. Дополнительной проблемой стали визовые ограничения: олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также Анна Калмыкова не получили разрешения на въезд. При этом документы удалось оформить Даниелу Маринову, Сергею Найдину, Арсению Духно и Алёне Глотовой. На фоне возникших препятствий Олимпийский комитет России намеревался обратиться в МОК, поставив вопрос о справедливости проведения квалификационного турнира в таких условиях.