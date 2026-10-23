«До последнего пытались»: Нагорный рассказал, кто добивался виз для российских гимнасток

К решению вопроса с визами для российских гимнасток подключались руководители отечественной и международной федераций, однако добиться допуска спортсменок в Нидерланды не удалось. Об этом олимпийский чемпион, вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный рассказал РИА «Новости» на форуме «Россия — спортивная держава».

По его словам, президент российской федерации Олег Белозёров занимался вопросом ещё до отказа в выдаче виз. В работе также участвовали Василий Титов и Светлана Шаталова. Лично вмешивался и глава международной федерации.

«До последнего пытались решить ситуацию, но не получилось», — сказал Нагорный.

Визы не получили Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова. Как утверждает Нагорный, отказ объяснили соображениями безопасности. Он назвал такое обоснование абсурдным. Также Нагорный добавил, что сопртсменки по-разному отнеслись к отказу, но они намерены продолжать борьбу в дальнейшем, отступать девушки не будут, ведь спорт — это вся их жизнь.

«По-разному все восприняли. Кто-то негодует и понимает, что это ужасно, кто-то сказал, что ничего не сделаешь, кто-то, что это не в первый раз. Но у нас нет выбора — надо завоёвывать путёвки. Это дело их жизни. Они, конечно, не отступят и будут готовиться», — сказал Нагорный в комментарии «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что даже зарубежные СМИ и иностранные болельщики выразили поддержку российским гимнасткам и возмущены решением не давать им визы для мировых соревнований. К слову, Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Роттердаме с 17 по 25 октября.

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