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Регион
Опубликовано 22 октября, 16:49

«Трёх лидеров за один день заменить невозможно»: Иванова оценила шестое место россиянок на ЧМ

Чемпионка Иванова: Заменить Мельникову, Листунову и Калмыкову невозможно

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Отсутствие сразу трёх ведущих гимнасток серьёзно сказалось на выступлении российской сборной на чемпионате мира в Роттердаме. Заменить Ангелину Мельникову, Викторию Листунову и Анну Калмыкову за короткое время было практически невозможно. Такое мнение в беседе с kp.ru высказала двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова.

Российская женская команда завершила финал на шестом месте, хотя в квалификации показала третий результат. По оценке Ивановой, молодым спортсменкам пока не хватает подготовки, чтобы на равных бороться с сильнейшими сборными мира. При этом сам выход в число лидеров по итогам отбора она считает определённым успехом.

«Конечно, таких трёх лидеров одним днём заменить невозможно», — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Отдельно Иванова прокомментировала ошибку Людмилы Рощиной, которая упала с брусьев в начале командного финала. По словам специалиста, этот эпизод усилил волнение внутри сборной, однако объяснять неудачный результат исключительно одним падением неправильно. Она считает, что гимнасткам необходимо повышать уровень подготовки и извлекать уроки из выступления.

Три ведущие российские спортсменки пропустили чемпионат мира из-за отказа нидерландских властей выдать им въездные визы. Решение затронуло действующую чемпионку мира Ангелину Мельникову, олимпийскую чемпионку Викторию Листунову и Анну Калмыкову. В результате состав женской команды пришлось существенно перестраивать непосредственно перед турниром.

Иванова пожелала успеха и российским гимнасткам Людмиле Рощиной и Алёне Глотовой, которым предстоит выступление в индивидуальном многоборье 23 октября.

Россияне стали вторыми в командном многоборье на ЧМ по гимнастике
Россияне стали вторыми в командном многоборье на ЧМ по гимнастике

Ранее сообщалось, что россияне Арсений Духно и Даниел Маринов выступят в финале многоборья на ЧМ в Роттердаме. Духно стал третьим в квалификации (83,866), уступив японцам Оке и Хасимото, Маринов — 12-м (81,564). Духно также вышел в финалы вольных упражнений (лучший результат — 14,700), опорного прыжка и брусьев; Заика — второй на кольцах (14,533), Найдин — шестой на перекладине (14,233), Маринов выступит ещё и на брусьях.

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Анастасия Никонорова
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