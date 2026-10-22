«Трёх лидеров за один день заменить невозможно»: Иванова оценила шестое место россиянок на ЧМ

Отсутствие сразу трёх ведущих гимнасток серьёзно сказалось на выступлении российской сборной на чемпионате мира в Роттердаме. Заменить Ангелину Мельникову, Викторию Листунову и Анну Калмыкову за короткое время было практически невозможно. Такое мнение в беседе с kp.ru высказала двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова.

Российская женская команда завершила финал на шестом месте, хотя в квалификации показала третий результат. По оценке Ивановой, молодым спортсменкам пока не хватает подготовки, чтобы на равных бороться с сильнейшими сборными мира. При этом сам выход в число лидеров по итогам отбора она считает определённым успехом.

«Конечно, таких трёх лидеров одним днём заменить невозможно», — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Отдельно Иванова прокомментировала ошибку Людмилы Рощиной, которая упала с брусьев в начале командного финала. По словам специалиста, этот эпизод усилил волнение внутри сборной, однако объяснять неудачный результат исключительно одним падением неправильно. Она считает, что гимнасткам необходимо повышать уровень подготовки и извлекать уроки из выступления.

Три ведущие российские спортсменки пропустили чемпионат мира из-за отказа нидерландских властей выдать им въездные визы. Решение затронуло действующую чемпионку мира Ангелину Мельникову, олимпийскую чемпионку Викторию Листунову и Анну Калмыкову. В результате состав женской команды пришлось существенно перестраивать непосредственно перед турниром.

Иванова пожелала успеха и российским гимнасткам Людмиле Рощиной и Алёне Глотовой, которым предстоит выступление в индивидуальном многоборье 23 октября.