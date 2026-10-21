Россияне стали вторыми в командном многоборье на ЧМ по гимнастике

Сборная России заняла второе место в мужском командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме, набрав 250,329 балла. По итогам финала российские гимнасты также получили олимпийскую квоту на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Золотые медали выиграла сборная Японии с результатом 251,928 балла. Россияне уступили ей 1,599 балла. Третье место заняла команда Китая, получившая 249,193 балла. В финале российская команда показала лучший результат на перекладине — 42,565 балла. На параллельных брусьях гимнасты набрали 42,933 балла, что стало вторым результатом среди участников. На вольных упражнениях сборная получила 41,333 балла, также заняв второе место по этому виду программы.

В состав команды вошли Арсений Духно, Мухаммаджон Якубов, Даниил Маринов, Сергей Найдин, Савелий Сеедин и Илья Зайка. Духно получил 14,500 балла за выступление на вольных упражнениях, Маринов набрал 14,700 на параллельных брусьях, а Найдин — 14,566 на перекладине.

В квалификации россияне заняли третье место с результатом 249,162 балла. Японцы тогда также оказались первыми, а вторую строчку заняла сборная Великобритании. В финале результаты квалификации не учитывались: все восемь команд начинали соревнование с нуля. Чемпионат мира в Роттердаме проходит с 17 по 25 октября. В рамках турнира разыгрываются 14 комплектов наград, а командные соревнования имеют значение для олимпийского отбора на Игры в Лос-Анджелесе.

Ранее РФС определил итоговый состав юношеской сборной России до 15 лет для участия в чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане. В заявку вошли 14 футболистов. Команда отправится в Баку 21 октября. Уже на следующий день юные футболисты начнут выступление на международном турнире, который продлится до 31 октября. Среди вызванных игроков — представители ведущих российских клубов. Вратарскую линию составят Андрей Щадилов из московского «Динамо» и Родион Изюмский из петербургского «Зенита».