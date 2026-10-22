Российские гимнасты Духно и Маринов вышли в финал многоборья на ЧМ

Российские гимнасты Арсений Духно и Даниел Маринов выступят в финале личного многоборья на чемпионате мира в Роттердаме. Оба спортсмена успешно преодолели квалификацию, причём Духно вошёл в тройку сильнейших, уступив только представителям Японии.

По итогам отбора Духно набрал 83,866 балла и занял третье место. Впереди оказались олимпийские чемпионы Синносукэ Ока и Даики Хасимото. Маринов получил 81,564 балла, показав 12-й результат среди участников квалификации.

Для Духно выступление оказалось особенно успешным: он также отобрался в финалы вольных упражнений, опорного прыжка и параллельных брусьев. Причём в вольных упражнениях россиянин выиграл квалификацию с оценкой 14,700 балла.

За награды на отдельных снарядах поборются и другие представители России. Илья Заика вышел в финал на кольцах со вторым результатом — 14,533 балла, Сергей Найдин стал шестым на перекладине, набрав 14,233. Маринов также выступит на параллельных брусьях.

Мужской финал личного многоборья запланирован на 22 октября. Спортсменам предстоит выполнить упражнения на шести снарядах, а оценки квалификации не будут учитываться при распределении медалей.

Чемпионат мира проходит в Нидерландах с 17 по 25 октября. Турнир имеет значение для отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее Life.ru сообщал, что российские гимнасты завоевали серебро в командном многоборье на чемпионате мира в Роттердаме. В финале сборная набрала 250,329 балла, уступив только японцам. Бронза досталась Китаю. Благодаря этому результату россияне также получили олимпийскую квоту на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе.