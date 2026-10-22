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Опубликовано 22 октября, 19:01

«А победы ещё будут»: Мельникова объяснила трудности российских гимнасток на ЧМ

Мельникова поддержала российских гимнасток после шестого места на ЧМ

Ангелина Мельникова. Обложка © ТАСС / ЕРА

Ангелина Мельникова. Обложка © ТАСС / ЕРА

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова поддержала российских гимнасток после шестого места в командном финале чемпионата мира в Роттердаме. В своём телеграм-канале она объяснила, почему длительный перерыв в международных выступлениях сказывается на результатах команды.

«Мне кажется, наша сборная проходит один из самых сложных периодов в истории спортивной гимнастики», — написала спортсменка. По её оценке, за три с половиной года отстранения одни гимнастки практически утратили международный опыт, а другие ещё не успели его приобрести.

Мельникова считает, что нескольких поездок после возвращения недостаточно для уверенной борьбы с лучшими гимнастками мира. Внутренние соревнования не могут заменить опыт выступлений за рубежом, где приходится привыкать к незнакомому залу, снарядам, языку и бытовым условиям.

Дополнительным испытанием, по её словам, стали ответственность за олимпийский отбор и отсутствие двух лидеров команды. При этом спортсменка высоко оценила выступление девушек в квалификации и выразила уверенность, что полученный опыт поможет им прогрессировать.

Сама Мельникова пропускает чемпионат мира из-за невыдачи визы в Нидерланды. По той же причине на турнир не попали Виктория Листунова и Анна Калмыкова. Соревнования в Роттердаме продлятся до 25 октября.

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МОК не смог объяснить отказ в визах российским гимнасткам на ЧМ

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянки завершили командный финал ЧМ на шестом месте, набрав 159,394 балла. Олимпийские путёвки получили команды Китая, США и Японии, занявшие призовые места. Мужская российская команда завоевала серебро и квоту на Игры 2028 года.

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Татьяна Миссуми
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