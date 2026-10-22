Россиянки заняли шестое место в командном финале ЧМ по гимнастике

Женская сборная России завершила командный финал чемпионата мира по спортивной гимнастике в Роттердаме на шестом месте с результатом 159,394 балла. Россиянки уступили Бразилии, занявшей пятое место, с разницей в 0,336 балла, следует из протокола World Gymnastics.

Лучше всего российская команда выступила на брусьях и в вольных упражнениях, где в обоих случаях заняла четвёртое место. На брусьях гимнастки набрали 41,332 балла, в вольных упражнениях — 39,265. На опорном прыжке сборная получила 40,299 балла, а на бревне — 38,498.

Чемпионками мира стали гимнастки Китая, набравшие 165,764 балла. Серебро завоевала сборная США с результатом 165,531 балла, бронзу — команда Японии (164,063). Эти три сборные получили путёвки на Олимпийские игры 2028 года.

Россиянки выступали без олимпийских чемпионок Ангелины Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионки России Анны Калмыковой. Власти Нидерландов отказали им в визах.

Ранее сборная РФ заняла второе место в мужском командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме, набрав 250,329 балла. По итогам финала российские гимнасты также получили олимпийскую квоту на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Золотые медали выиграла сборная Японии с результатом 251,928 балла. Россияне уступили ей 1,599 балла. Третье место заняла команда Китая, получившая 249,193 балла.