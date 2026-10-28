Касабиева принесла России первое за 7 лет золото чемпионата мира по борьбе

Российская спортсменка Алина Касабиева завоевала золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в Астане. В решающей схватке весовой категории до 65 килограммов она победила представительницу Молдавии Ирину Рингачи. Золотая награда стала первой для страны не только на этом первенстве планеты, но и вообще с 2019 года.

Путь к чемпионскому титулу для 24-летней россиянки оказался непростым. Накануне в полуфинале ей противостояла украинка Соломия Винник. Касабиева одержала победу со счётом 8:4 и обеспечила себе место в финале мирового первенства.

Спортсменка уже поднималась на пьедестал крупнейших международных соревнований, однако до золота ей не хватало одного шага. В 2025 году Касабиева стала серебряным призёром чемпионата мира в Загребе, а весной 2026-го заняла второе место на чемпионате Европы в Тиране.

Чемпионат мира проходит в столице Казахстана с 24 октября по 1 ноября. В программе представлены соревнования по греко-римской, вольной и женской борьбе. Ранее Life.ru рассказывал о первой медали российской сборной на чемпионате мира в Астане. 27 октября борец греко-римского стиля Артур Саргсян завоевал серебро в весовой категории до 97 килограммов.