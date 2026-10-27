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Регион
Опубликовано 27 октября, 18:01

Украинка Винник не пожала руку россиянке Касабиевой после поражения на ЧМ

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sooolya._, © ТАСС / IMAGO/United World Wrestling

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sooolya._, © ТАСС / IMAGO/United World Wrestling

Украинская спортсменка Соломия Винник не пожала руку россиянке Алине Касабиевой после поражения на чемпионате мира по спортивной борьбе. В полуфинале турнира в Астане представительница России одержала победу со счётом 8:4 в весовой категории до 65 кг.

Касабиева победила украинку Винник и второй год подряд вышла в финал ЧМ. Видео © United World Wrestling (UWW)

После финального свистка судья объявил победительницу поединка. Затем соперницы разошлись в противоположные стороны борцовского ковра, так и не обменявшись традиционным рукопожатием.

Для Касабиевой это уже второй подряд выход в решающую стадию мирового первенства. В 2025 году она завоевала серебряную медаль, уступив в финальной схватке японке Миве Морикаве.

Теперь 28 октября россиянка поборется за золото с представительницей Молдавии Ириной Рингачи. На предыдущем чемпионате мира её будущая соперница стала бронзовым призёром. При этом отечественные спортсмены выступают на соревнованиях в Казахстане с национальной символикой.

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Ранее Life.ru рассказывал о похожем инциденте на теннисном турнире «Ролан Гаррос». В июне 2026 года украинка Марта Костюк отказалась пожимать руку Мирре Андреевой после поражения в полуфинале. Российская теннисистка выиграла встречу в двух сетах — 6:1, 6:3. После матча её соперница не стала подходить к сетке для традиционного приветствия.

Больше новостей о международных соревнованиях и достижениях российских атлетов — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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