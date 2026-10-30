Российский борец Заур Угуев вышел в финал чемпионата мира в Астане

Российский борец вольного стиля Заур Угуев вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Астане. В полуфинальной схватке весовой категории до 61 килограмма олимпийский чемпион одолел представляющего Албанию Зелимхана Абакарова со счётом 3:0.

В решающем поединке Угуев встретится с иранцем Ахмадом Мохаммаднежадом Джаваном. Схватка за золотую медаль состоится 31 октября. В случае победы россиянин станет четырёхкратным чемпионом мира.

По ходу турнира 31-летний Угуев также победил Ким Кван Мена из КНДР со счётом 10:0 и представителя Узбекистана Гуломжона Абдуллаева — 3:2. В общей сложности на его счету уже три победы на нынешнем первенстве.

Помимо Угуева, в финалы чемпионата мира пробились ещё два российских борца вольного стиля. Ибрагим Ибрагимов поборется за золото в категории до 70 килограммов, а Абдулла Курбанов — среди тяжеловесов до 125 килограммов. Турнир завершится 1 ноября.