Российский борец Заур Угуев вышел в финал чемпионата мира в Астане
Заур Угуев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uguev11
Российский борец вольного стиля Заур Угуев вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Астане. В полуфинальной схватке весовой категории до 61 килограмма олимпийский чемпион одолел представляющего Албанию Зелимхана Абакарова со счётом 3:0.
В решающем поединке Угуев встретится с иранцем Ахмадом Мохаммаднежадом Джаваном. Схватка за золотую медаль состоится 31 октября. В случае победы россиянин станет четырёхкратным чемпионом мира.
По ходу турнира 31-летний Угуев также победил Ким Кван Мена из КНДР со счётом 10:0 и представителя Узбекистана Гуломжона Абдуллаева — 3:2. В общей сложности на его счету уже три победы на нынешнем первенстве.
Помимо Угуева, в финалы чемпионата мира пробились ещё два российских борца вольного стиля. Ибрагим Ибрагимов поборется за золото в категории до 70 килограммов, а Абдулла Курбанов — среди тяжеловесов до 125 килограммов. Турнир завершится 1 ноября.
Ранее Заур Угуев стал первым в истории девятикратным чемпионом России по вольной борьбе. На национальном первенстве в Москве олимпийский чемпион одержал победу в весовой категории до 61 кг, одолев в финале Рамиза Гамзатова. Благодаря этому успеху 31-летний спортсмен превзошёл рекорд главного тренера сборной России Хаджимурата Гацалова, на счету которого восемь побед на чемпионатах страны. Помимо девяти национальных титулов, в активе Угуева три золота чемпионатов мира и два титула чемпиона Европы.