Российский фрегат «Адмирал Головко», способный нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», завершил трансатлантический переход и вошёл в Средиземное море через Гибралтарский пролив. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота. Теперь кораблю предстоит взаимодействовать с другими силами ВМФ России и посетить порты стран региона.

Фрегат продолжает выполнять задачи дальнего похода, начавшегося в первых числах ноября. Во время перехода через Атлантический океан экипаж провёл учения по поиску подводных лодок условного противника. Моряки также отработали защиту корабельного отряда от воздушного нападения.

В Средиземном море «Адмирал Головко» проведёт тренировки по взаимодействию с другими российскими военными кораблями. Кроме того, запланированы деловые заходы в порты средиземноморских государств. Конкретные страны и даты посещений пока не названы.

«Адмирал Головко» относится к фрегатам проекта 22350 и входит в число современных многоцелевых кораблей российского флота. Его вооружение позволяет применять высокоточные ракеты большой дальности, включая гиперзвуковые «Цирконы».

Как уточнили в Северном флоте, главные задачи дальнего похода — демонстрация российского флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана.

Ранее Life.ru сообщал, что фрегат «Адмирал Головко» вышел из Североморска и взял курс на Атлантический океан. Тогда командир корабля капитан первого ранга Андрей Славин заявил о готовности экипажа к выполнению задач дальнего похода, рассчитанного на несколько месяцев.