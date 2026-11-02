Северный флот отправил фрегат «Адмирал Головко» в продолжительный поход с выходом в Атлантический океан. Корабль, способный применять гиперзвуковые ракеты «Циркон», покинул Североморск. О планах его дальнейшего применения сообщила пресс-служба флота.

Поход рассчитан на несколько месяцев. За это время фрегат должен посетить различные районы Мирового океана. В числе обозначенных задач — поддержание военно-морского присутствия России и демонстрация флага в районах дальней океанской зоны. Командир корабля капитан 1-го ранга Андрей Славин заявил, что экипаж завершил необходимый цикл подготовки. По его словам, фрегат готов к выполнению задач за пределами прибрежных районов.

«Адмирал Головко» вошёл в боевой состав флота 25 декабря 2023 года. Фрегат оснащён универсальными пусковыми установками, позволяющими применять различные типы ракетного вооружения, включая гиперзвуковые «Цирконы».

Ранее стало известно, что тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» могут окончательно оставить без ремонта и модернизации из-за технического состояния корабля. Специальная комиссия предварительно признала его восстановление нецелесообразным, однако окончательного решения пока нет. Специалисты уже оценили перспективы дальнейшей эксплуатации флагмана Северного флота и пришли к неутешительным выводам.