Новейший корвет «Грозный» для Тихоокеанского флота спустили на воду

На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре спустили на воду новейший корвет «Грозный» проекта 20380, предназначенный для Тихоокеанского флота России. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

В торжественной церемонии участвовали командующий флотом адмирал Виктор Лиина, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, представители Объединённой судостроительной корпорации, военные моряки и работники предприятия. Корабль вывели из цеха и спустили на воду с помощью специального дока-понтона «Амурец».

По словам Лиины, экипаж «Грозного» уже сформирован и с 5 октября приступил к обучению. В дальнейшем моряки прибудут на завод, чтобы участвовать в достройке корабля. После завершения церемонии корвет займёт место у пирса, где продолжатся необходимые работы перед его передачей флоту.

«Грозный» заложили 23 августа 2021 года. Он стал пятым серийным корветом проекта 20380, который Амурский судостроительный завод строит для Тихоокеанского флота. Сейчас на предприятии возводят десять кораблей различных проектов для ТОФ.

Корветы проекта 20380 оснащаются управляемым ракетным вооружением и предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта. При их строительстве применяются технологии снижения радиолокационной заметности.

Ранее Life.ru сообщал, что на Тихоокеанском флоте утвердили универсальный план защиты от дронов и робототехнических комплексов. Документ разработали с учётом опыта специальной военной операции и современных угроз. Как доложил вице-адмирал Алексей Сысуев министру обороны Андрею Белоусову, план предусматривает охрану и оборону района базирования сил флота.