Универсальный план защиты от дронов и роботов утвердили на Тихоокеанском флоте

На Тихоокеанском флоте утверждён универсальный план охраны и обороны района базирования. Документ разработан с учётом опыта специальной военной операции и угроз, исходящих от робототехнических комплексов. Об этом министру обороны РФ Андрею Белоусову доложил командующий Приморской флотилией разнородных сил вице-адмирал Алексей Сысуев.

«Исходя из опыта специальной военной операции, с учётом развития средств вооружённого нападения, особенно робототехнических комплексов, разработан и утверждён универсальный план защиты, охраны и обороны района базирования сил флота в операционной зоне Приморской флотилии разнородных сил», — сказал Сысуев.

В Минобороны сообщили, что в ходе рабочей поездки Белоусов заслушал доклады командования ТОФ по задачам объединения, мероприятиям по обеспечению военной безопасности в регионе и организации охраны пункта базирования сил флота.

Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин обсуждал вопросы боеготовности ВМФ с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым во время рабочей поездки на Сахалин. Он с борта крейсера «Варяг» наблюдал за учениями Тихоокеанского флота