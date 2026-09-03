Белоусов поздравил бойцов, освободивших Казачью Лопань и Новопавловку

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 245-го мотострелкового полка с освобождением населённого пункта Казачья Лопань. Его обращение передали в оборонном ведомстве.

«Мужественные и самоотверженные воины полка с первых дней специальной военной операции выполняют свой воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках», – подчеркнул он.

Белоусов поблагодарил личный состав за верность присяге, мужество и героизм. Он выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью служить России и защищать её национальные интересы.

Также министр поздравил командование и бойцов 217-го гвардейского парашютно-десантного Ивановского орденов Кутузова и Суворова полка с освобождением Новопавловки в Запорожской области. Он подчеркнул, что десантники по первому зову встали на защиту Отечества и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск. Этот успех, по словам Белоусова, станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдёт в историю ратных подвигов русского воинства.

Напомним, ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении посёлка Казачья Лопань в Харьковской области. Взятие населённого пункта также подтвердил канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север». По его данным, в операции участвовали подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 245-го мотострелкового полка при поддержке спецназа «Ахмат». Кроме того, военные освободили Новопавловку в Запорожской области. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и заняли этот населённый пункт.