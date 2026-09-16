Две ракеты и бегство: Как корвет «Сообразительный» обставил вертолёт ВВС Дании в Балтике

В Минобороны РФ подробно рассказали о героическом подвиге корвета «Сообразительный», экипаж которого пресёк провокацию вертолёта ВВС Дании в Балтийском море. Детали приводит ведомство в своём телеграм-канале, рассказывая о заслуженной награде моряков.

Корвет вёл патрулирование в нейтральных водах Балтики 14 сентября. Внезапно в небе над кораблём появился вертолёт Fennec, стоящий на службе в Дании. Винтокрылая машина сразу начала опасное сближение с российским боевым судном. На связь вертолётчики не выходили, игнорируя предупреждения экипажа корвета.

«С целью предотвращения провокации датского вертолёта командир корвета принял решение выпустить две красные сигнальные световые ракеты, после чего вертолёт покинул район нахождения российского боевого корабля», — отметили в Минобороны.