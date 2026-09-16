Корвет «Сообразительный» выпустил сигнальные ракеты в сторону вертолёта Дании
Корвет «Сообразительный» на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин
Корвет «Сообразительный» предотвратил провокацию, выпустив сигнальные ракеты в стороны вертолёта ВМС Дании в юго-западной части Балтийского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ, комментируя награждение капитана корабля министром обороны Андреем Белоусовым.
«Корвет «Сообразительный» Балтийского флота <...> обнаружил воздушную цель, которую идентифицировал как вертолёт типа Fennec ВВС Дании, который следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем и на вызовы по международному каналу на связь не отвечал», — информировали в ведомстве.
Дабы предотвратить провокацию, экипаж российского корабля выпустил в сторону вертолёта красные сигнальные световые ракеты. После этого воздушное судно изменило курс и покинуло район, в котором находился корвет.
Напомним, Андрей Белоусов наградил капитана корвета «Сообразительный» медалью «За боевые отличия». К слову, именно этот корабль летом отогнал от российского танкера пиратов из немецкой береговой охраны. Военные получили по радио понятное сообщение: «Говорит русский военный корабль 531. Держитесь подальше от Kira K».
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