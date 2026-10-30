Ремонт самого мощного крейсера «Пётр Великий» сочли нецелесообразным

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» могут окончательно оставить без ремонта и модернизации из-за технического состояния корабля. Специальная комиссия предварительно признала его восстановление нецелесообразным, однако окончательного решения пока нет. Об этом сообщил руководитель Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев.

По его словам, специалисты уже оценили перспективы дальнейшей эксплуатации флагмана Северного флота и пришли к неутешительным выводам.

«У корабля есть определённая степень износа», — пояснил Мальцев на форуме «330 лет российскому флоту».

При этом официальное заключение комиссии относительно самого мощного крейсера ещё не обнародовано, поэтому дальнейшая судьба крейсера остаётся открытой. Несмотря на предварительный вердикт, глава движения выступил за сохранение корабля при наличии технической возможности. Он назвал атомные ракетные крейсеры проекта 1144 «Орлан» одними из наиболее успешных разработок советского и мирового судостроения. По его мнению, равноценной замены этим боевым гигантам сегодня нет. Среди представителей данного класса Мальцев особо выделил «Адмирала Нахимова», прошедшего масштабное обновление.

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